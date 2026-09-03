Randonnée pédestre Saint-Benoît-sur-Loire
samedi 10 octobre 2026 · Saint-Benoît-sur-Loire
Informations pratiques
Saint-Benoît-sur-Loire
Randonnée pédestre
Place du Grand Arcis Saint-Benoît-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 18:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
27ème édition de la Randonnée pédestre de l’école Ste Marie.
Départ pour 5 ou 9 km.
Apéritif offert, soupe à l’oignon et buvette à l’arrivée.
Départ à 17h30 ou à 18h00 de la cour de l’école Ste Marie.
A noter : 1€ de chaque participation sera collecté pour Octobre Rose.
Organisé par les APEL Ste Marie et St Joseph. .
Place du Grand Arcis Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 50 81 67 apel.saintemarie45730@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée pédestre Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-03 par OT SULLY-SUR-LOIRE
À voir aussi à Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret)
- Exposition temporaire Matières de patrimoine Saint-Benoît-sur-Loire 19 septembre 2026
- Portes ouvertes de l’atelier chantier de l’Armada, Centre-Bourg, Saint-Benoît-sur-Loire 19 septembre 2026
- Visite du Belvédère, Centre-Bourg, Saint-Benoît-sur-Loire 19 septembre 2026
- Découverte de la chapelle de l’ancien hospice, Centre-Bourg, Saint-Benoît-sur-Loire 19 septembre 2026
- Exposition Matières à patrimoine : l’art de bâtir en région Centre-Val de Loire du Moyen Âge à nos jours au Belvédère., Centre-Bourg, Saint-Benoît-sur-Loire 19 septembre 2026