Informations pratiques

Saint-Benoît-sur-Loire

Randonnée pédestre

Place du Grand Arcis Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 18:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

27ème édition de la Randonnée pédestre de l’école Ste Marie.

Départ pour 5 ou 9 km.

Apéritif offert, soupe à l’oignon et buvette à l’arrivée.

Départ à 17h30 ou à 18h00 de la cour de l’école Ste Marie.

A noter : 1€ de chaque participation sera collecté pour Octobre Rose.

Organisé par les APEL Ste Marie et St Joseph. .

Place du Grand Arcis Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 50 81 67 apel.saintemarie45730@gmail.com

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English :

L’événement Randonnée pédestre Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-03 par OT SULLY-SUR-LOIRE