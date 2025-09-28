Randonnée pédestre Saint-Bonnet-l’Enfantier

Randonnée pédestre Saint-Bonnet-l'Enfantier dimanche 28 septembre 2025.

Saint-Bonnet-l'Enfantier Corrèze

Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28

Randonnée pédestre de 8 kms

Départs à 9h du bourg.
1 ravitaillement sur le parcours

Tarifs: 5€

Inscriptions sur place à partir de 8h30   .

Le Bourg Saint-Bonnet-l’Enfantier 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 50 05 50 

