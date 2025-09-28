Randonnée pédestre Saint-Bonnet-l’Enfantier
Randonnée pédestre Saint-Bonnet-l’Enfantier dimanche 28 septembre 2025.
Randonnée pédestre
Le Bourg Saint-Bonnet-l’Enfantier Corrèze
Randonnée pédestre de 8 kms
Départs à 9h du bourg.
1 ravitaillement sur le parcours
Tarifs: 5€
Inscriptions sur place à partir de 8h30 .
Le Bourg Saint-Bonnet-l’Enfantier 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 50 05 50
