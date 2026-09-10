Informations pratiques

Saint-Capraise-de-Lalinde

Randonnée pédestre

Parking de la salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 14:00:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 7km à la découverte du village et du four à chaux.

Geste éco-citoyen : pensez à porter votre gobelet.

Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.

Pensez à votre confort de marche : chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo. .

Parking de la salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 13 77

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Saint-Capraise-de-Lalinde a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides