Randonnée pédestre Saint-Chartier dimanche 5 avril 2026.

Place de l’église Saint-Chartier Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2026-04-05 08:00:00

Familles rurales proposent une marche ce dimanche.

Rendez-vous place de l’église pour 2 parcours de 8 et 13km. 3 .

Place de l’église Saint-Chartier 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 73 32 03 fabien-petolon@wanadoo.fr

English :

Familles rurales is organizing a walk this Sunday.

German :

Familles rurales schlagen diesen Sonntag eine Wanderung vor.

Italiano :

Le Familles rurales organizzano una passeggiata questa domenica.

Espanol :

Familles rurales organiza una marcha este domingo.

L’événement Randonnée pédestre Saint-Chartier a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Pays de George Sand