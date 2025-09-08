Randonnée pédestre Saint-Chartier
Randonnée pédestre Saint-Chartier dimanche 5 avril 2026.
Place de l’église Saint-Chartier Indre
Familles rurales proposent une marche ce dimanche.
Rendez-vous place de l’église pour 2 parcours de 8 et 13km. 3 .
Place de l’église Saint-Chartier 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 73 32 03 fabien-petolon@wanadoo.fr
English :
Familles rurales is organizing a walk this Sunday.
German :
Familles rurales schlagen diesen Sonntag eine Wanderung vor.
Italiano :
Le Familles rurales organizzano una passeggiata questa domenica.
Espanol :
Familles rurales organiza una marcha este domingo.
