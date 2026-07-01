Informations pratiques

Saint-Christophe-en-Bazelle

Randonnée pédestre

Saint-Christophe-en-Bazelle Indre

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 08:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Randonnée pédestre du 14 Juillet

Randonnée pédestre de 8 ou 15kms. Inscriptions dès 7h45, départ 8h. Repas à 12h Salle Beaulieu. Sur réservation uniquement .

Saint-Christophe-en-Bazelle 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 64 47

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English :

July 14 Hike

L’événement Randonnée pédestre Saint-Christophe-en-Bazelle a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Chabris Pays de Bazelle