Randonnée pédestre Saint-Christophe-en-Bazelle
mardi 14 juillet 2026 · Saint-Christophe-en-Bazelle
Informations pratiques
Saint-Christophe-en-Bazelle
Randonnée pédestre
Saint-Christophe-en-Bazelle Indre
Tarif : – – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Randonnée pédestre du 14 Juillet
Randonnée pédestre de 8 ou 15kms. Inscriptions dès 7h45, départ 8h. Repas à 12h Salle Beaulieu. Sur réservation uniquement .
Saint-Christophe-en-Bazelle 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 64 47
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English :
July 14 Hike
L’événement Randonnée pédestre Saint-Christophe-en-Bazelle a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Chabris Pays de Bazelle