Randonnée pédestre Les Bouchauds Saint-Cybardeaux
Randonnée pédestre Les Bouchauds Saint-Cybardeaux samedi 18 avril 2026.
Randonnée pédestre
Les Bouchauds FERME DES BOUCHAUDS Saint-Cybardeaux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-18 09:30:00
Date(s) :
2026-04-18
L’association Gym Rock de Saint-Cybardeaux organise une randonnée pédestre de 6 km et une de 10 km, le 18 avril 2026. RDV devant le Porche d’entrée de la FERME des BOUCHAUDS (Village Les BOUCHAUDS) proche de St-CYBARDEAUX à 8h30 pour un départ à 9h30.
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Les Bouchauds FERME DES BOUCHAUDS Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 70 74 30
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English :
The Gym Rock de Saint-Cybardeaux association is organizing a 6 km and a 10 km hike on April 18, 2026. RDV in front of the entrance porch of the FERME des BOUCHAUDS (Village Les BOUCHAUDS) near St-CYBARDEAUX at 8:30 a.m. for a 9:30 a.m. start.
L’événement Randonnée pédestre Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Rouillacais
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