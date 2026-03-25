Randonnée pédestre Les Bouchauds Saint-Cybardeaux

Randonnée pédestre

Les Bouchauds FERME DES BOUCHAUDS Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-18 09:30:00

Date(s) :

2026-04-18

L’association Gym Rock de Saint-Cybardeaux organise une randonnée pédestre de 6 km et une de 10 km, le 18 avril 2026. RDV devant le Porche d’entrée de la FERME des BOUCHAUDS (Village Les BOUCHAUDS) proche de St-CYBARDEAUX à 8h30 pour un départ à 9h30.

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Les Bouchauds FERME DES BOUCHAUDS Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 70 74 30

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English :

The Gym Rock de Saint-Cybardeaux association is organizing a 6 km and a 10 km hike on April 18, 2026. RDV in front of the entrance porch of the FERME des BOUCHAUDS (Village Les BOUCHAUDS) near St-CYBARDEAUX at 8:30 a.m. for a 9:30 a.m. start.

L’événement Randonnée pédestre Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Rouillacais