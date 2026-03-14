Randonnée pédestre

Mairie Saint-Germain-des-Grois Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

4ème édition sur inscription, organisée par l’association Saint-Germain-des-Grois Patrimoine.

Rendez-vous à la mairie à 09h30, départ à 10h pour une randonnée pédestre autour de Saint-Germain-des-Grois de 8,5km.

Suivie d’un pique-nique (chacun apporte de quoi déjeuner et/ou partager). .

Mairie Saint-Germain-des-Grois 61110 Orne Normandie +33 6 46 18 74 88 vin.fau@wanadoo.fr

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Saint-Germain-des-Grois a été mis à jour le 2026-03-14 par OT CdC Coeur du Perche