Randonnée pédestre Saint-Germain-le-Gaillard
Randonnée pédestre Saint-Germain-le-Gaillard mercredi 12 août 2026.
Randonnée pédestre
Église Saint-Germain-le-Gaillard Manche


Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12

2026-08-12
Dans une ambiance conviviale, nous empruntons les sentiers, balisés ou non, et partageons le plaisir de la randonnée.
Se sentir bien, découvrir autrement notre belle région du Cotentin, être au contact avec la nature, vivre de nouvelles sensations, pratiquer une activité à part, bref, nos motivations de randonneurs sont multiples !
Randonnée gratuite avec guide bénévole.
Environ 10 km 3h.
Rendez-vous à l’église. .
Église Saint-Germain-le-Gaillard 50340 Manche Normandie
