Randonnée pédestre Saint-Honoré-les-Bains
Randonnée pédestre Saint-Honoré-les-Bains samedi 15 novembre 2025.
Randonnée pédestre
Place de l’église Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 16:00:00
Date(s) :
2025-11-15
L’association les Traîne-Savates vous invite au départ à 14h de la place de l’église de Saint-Honoré-les-Bains pour une randonnée de 8 km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche. .
Place de l’église Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23
English : Randonnée pédestre
German : Randonnée pédestre
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée pédestre Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Rives du Morvan