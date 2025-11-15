Randonnée pédestre

Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

15 novembre 2025 14:00

16:00

2025-11-15

L’association les Traîne-Savates vous invite au départ à 14h de la place de l’église de Saint-Honoré-les-Bains pour une randonnée de 8 km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche. .

Place de l’église Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23

