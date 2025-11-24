Randonnée pédestre Saint-Honoré-les-Bains
Randonnée pédestre
Hameau de Tussy Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Début : 2025-11-24 14:00:00
fin : 2025-11-24 17:30:00
2025-11-24
L’association les Traîne-Savates vous propose une randonnée de 5km environ au départ du hameau de Tussy à Saint-Honoré-les-Bains. Prévoir de bonnes chaussures de marche. .
Hameau de Tussy Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23
