Randonnée pédestre Place de la Mairie Saint-Honoré-les-Bains

Marche Départ à 14h de la Mairie, 1, place Firmin Bazot pour un parcours de 5 km environ. Organisée par le Comité des Fêtes.

Infos à cdfstho@gmail.com/ 06 81 99 13 80 .

+33 6 81 99 13 80 cdfstho@gmail.com

