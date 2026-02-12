Randonnée pédestre Place de la Mairie Saint-Honoré-les-Bains
Randonnée pédestre Place de la Mairie Saint-Honoré-les-Bains jeudi 9 avril 2026.
Randonnée pédestre
Place de la Mairie 1 place Firmin Bazot Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:00:00
fin : 2026-04-09 16:00:00
Date(s) :
2026-04-09
Marche Départ à 14h de la Mairie, 1, place Firmin Bazot pour un parcours de 5 km environ. Organisée par le Comité des Fêtes.
Infos à cdfstho@gmail.com/ 06 81 99 13 80 .
Place de la Mairie 1 place Firmin Bazot Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 99 13 80 cdfstho@gmail.com
English : Randonnée pédestre
