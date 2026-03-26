Randonnée pédestre Devant l’église Saint-Honoré-les-Bains

Randonnée pédestre

Devant l’église 20 Rue de l’Église Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:30:00

fin : 2026-04-20 17:30:00

Date(s) :

2026-04-20

L’association les Traîne-Savates vous propose une randonnée de 5km environ au départ de l’église de Saint-Honoré-les-Bains. Prévoir de bonnes chaussures de marche. .

Devant l’église 20 Rue de l’Église Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Rives du Morvan