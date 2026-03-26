Randonnée pédestre Devant l’église Saint-Honoré-les-Bains
Randonnée pédestre Devant l’église Saint-Honoré-les-Bains lundi 20 avril 2026.
Randonnée pédestre
Devant l’église 20 Rue de l’Église Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:30:00
fin : 2026-04-20 17:30:00
Date(s) :
2026-04-20
L’association les Traîne-Savates vous propose une randonnée de 5km environ au départ de l’église de Saint-Honoré-les-Bains. Prévoir de bonnes chaussures de marche. .
Devant l’église 20 Rue de l’Église Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Rives du Morvan
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