Randonnée pédestre Saint-Jean-d’Ataux
Randonnée pédestre Saint-Jean-d’Ataux mercredi 22 avril 2026.
Saint-Jean-d’Ataux
Randonnée pédestre
Saint-Jean-d’Ataux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
4 circuits de randonnée sont proposés 3/4 km, 6/7 km, 8/9 km et 10/12 km.
14h, RDV parking devant l’église
Le Trait d’Union 06 83 82 44 57
4 circuits de randonnée sont proposés 3/4 km, 6/7 km, 8/9 km et 10/12 km.
14h, RDV parking devant l’église
Le Trait d’Union 06 83 82 44 57 .
Saint-Jean-d’Ataux 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 82 44 57
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English : Randonnée pédestre
Guided walking tour
Departure 9am
Non-member rate: 2 ?
Les Amis de la Marche en Mussidanais 06 81 53 59 68
L’événement Randonnée pédestre Saint-Jean-d’Ataux a été mis à jour le 2026-04-08 par Vallée de l’Isle en Périgord
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