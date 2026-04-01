Saint-Jean-d’Ataux

Randonnée pédestre

Saint-Jean-d’Ataux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

4 circuits de randonnée sont proposés 3/4 km, 6/7 km, 8/9 km et 10/12 km.

14h, RDV parking devant l’église

Le Trait d’Union 06 83 82 44 57

4 circuits de randonnée sont proposés 3/4 km, 6/7 km, 8/9 km et 10/12 km.

14h, RDV parking devant l’église

Le Trait d’Union 06 83 82 44 57 .

Saint-Jean-d’Ataux 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 82 44 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre

Guided walking tour

Departure 9am

Non-member rate: 2 ?

Les Amis de la Marche en Mussidanais 06 81 53 59 68

L’événement Randonnée pédestre Saint-Jean-d’Ataux a été mis à jour le 2026-04-08 par Vallée de l’Isle en Périgord