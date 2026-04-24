Randonnée pédestre Saint-Just
Randonnée pédestre Saint-Just dimanche 17 mai 2026.
Saint-Just
Randonnée pédestre
Saint-Just Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Rendez-vous dès 8h30 pour cette randonnée pédestre accompagnée d’environ 12 Kms.
Pour le midi un repas champêtre vous est proposé.
Rendez-vous dès 8h30 pour cette randonnée pédestre accompagnée d’environ 12 Kms.
Pour le midi un repas champêtre vous est proposé. .
Saint-Just 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 66 84 81
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English : Randonnée pédestre
Meet at 8:30 am for this 12 km guided walk.
For lunch, we’ll serve a country-style meal.
L’événement Randonnée pédestre Saint-Just a été mis à jour le 2026-04-24 par Val de Dronne
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