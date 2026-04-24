Saint-Just

Randonnée pédestre

Saint-Just Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Rendez-vous dès 8h30 pour cette randonnée pédestre accompagnée d’environ 12 Kms.

Pour le midi un repas champêtre vous est proposé.

Rendez-vous dès 8h30 pour cette randonnée pédestre accompagnée d’environ 12 Kms.

Pour le midi un repas champêtre vous est proposé. .

Saint-Just 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 66 84 81

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English : Randonnée pédestre

Meet at 8:30 am for this 12 km guided walk.

For lunch, we’ll serve a country-style meal.

L’événement Randonnée pédestre Saint-Just a été mis à jour le 2026-04-24 par Val de Dronne