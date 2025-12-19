Randonnée pédestre

Le Bourg Saint-Loup-des-Chaumes Cher

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 07:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Bien chaussés, participez à l’une des premières randonnées de l’année sur le territoire de Levet-Châteauneuf-sur-Cher et Lignières.

C’est l’asso Sport et loisirs de St Loup des Chaumes qui vous donne rendez-vous pour l’une des premières randonnées printanières sur les alentours. 2 .

Le Bourg Saint-Loup-des-Chaumes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 17 28 63 57 sportsetloisirsstloup@gmail.com

English :

With your shoes on, take part in one of the first hikes of the year in the Levet-Châteauneuf-sur-Cher and Lignières area.

L’événement Randonnée pédestre Saint-Loup-des-Chaumes a été mis à jour le 2025-12-19 par OT LIGNIERES