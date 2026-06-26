Saint-Maigrin

Randonnée pédestre

le Château Saint-Maigrin Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le Comité des Fêtes et les associations de Saint-Maigrin vous invitent à partager une journée conviviale à l’occasion de la Fête Nationale !

Venez nombreux pour célébrer le 14 juillet à Saint-Maigrin en famille ou entre amis !

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le Château Saint-Maigrin 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 94 50 didier.pasquier0069@orange.fr

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English :

The Festival Committee and the associations of Saint-Maigrin invite you to join us for a fun-filled day to celebrate Bastille Day!

Come one, come all to celebrate July 14 in Saint-Maigrin with family or friends!

L’événement Randonnée pédestre Saint-Maigrin a été mis à jour le 2026-06-26 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge