Randonnée pédestre Saint-Maigrin
Randonnée pédestre Saint-Maigrin mardi 14 juillet 2026.
Saint-Maigrin
Randonnée pédestre
le Château Saint-Maigrin Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le Comité des Fêtes et les associations de Saint-Maigrin vous invitent à partager une journée conviviale à l’occasion de la Fête Nationale !
Venez nombreux pour célébrer le 14 juillet à Saint-Maigrin en famille ou entre amis !
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le Château Saint-Maigrin 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 94 50 didier.pasquier0069@orange.fr
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English :
The Festival Committee and the associations of Saint-Maigrin invite you to join us for a fun-filled day to celebrate Bastille Day!
Come one, come all to celebrate July 14 in Saint-Maigrin with family or friends!
L’événement Randonnée pédestre Saint-Maigrin a été mis à jour le 2026-06-26 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge