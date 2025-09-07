RANDONNEE PEDESTRE Saint-Mars-de-Coutais
RANDONNEE PEDESTRE
8, rue du grand pré Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 08:00:00
fin : 2025-09-07 14:00:00
Date(s) :
2025-09-07
Entre le lac de Grand-Lieu et la rivière du Tenu sur des terrains variés chemins, sous-bois, marais et vignes. Quatre distances pour les parcours pédestres, 6 km pour une randonnée en famille, 13 km, 16 km et 21 km pour les marcheurs aguerris. .
8, rue du grand pré Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire
