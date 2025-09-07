RANDONNEE PEDESTRE Saint-Mars-de-Coutais

RANDONNEE PEDESTRE Saint-Mars-de-Coutais dimanche 7 septembre 2025.

RANDONNEE PEDESTRE

8, rue du grand pré Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 08:00:00

fin : 2025-09-07 14:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Entre le lac de Grand-Lieu et la rivière du Tenu sur des terrains variés chemins, sous-bois, marais et vignes. Quatre distances pour les parcours pédestres, 6 km pour une randonnée en famille, 13 km, 16 km et 21 km pour les marcheurs aguerris. .

8, rue du grand pré Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement RANDONNEE PEDESTRE Saint-Mars-de-Coutais a été mis à jour le 2025-08-17 par OT Sud Retz Atlantique