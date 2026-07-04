UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Martin-de-Cenilly

Randonnée pédestre Saint-Martin-de-Cenilly

mercredi 5 août 2026 · Saint-Martin-de-Cenilly

Randonnée pédestre Saint-Martin-de-Cenilly

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
19:15:00
Adresse
Terrain de football
Ville
50210 Saint-Martin-de-Cenilly
Département
Manche
Tarif

Saint-Martin-de-Cenilly

Randonnée pédestre

Terrain de football Saint-Martin-de-Cenilly Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:15:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Rendez-vous à 19h15 sur parking du terrain de football.   .

Terrain de football Saint-Martin-de-Cenilly 50210 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Saint-Martin-de-Cenilly a été mis à jour le 2026-07-04 par Coutances Tourisme