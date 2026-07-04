AGENDA · Saint-Martin-de-Cenilly
Randonnée pédestre Saint-Martin-de-Cenilly
mercredi 5 août 2026 · Saint-Martin-de-Cenilly
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Cenilly
Randonnée pédestre
Terrain de football Saint-Martin-de-Cenilly Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:15:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Rendez-vous à 19h15 sur parking du terrain de football. .
Terrain de football Saint-Martin-de-Cenilly 50210 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Saint-Martin-de-Cenilly a été mis à jour le 2026-07-04 par Coutances Tourisme