Randonnée pédestre Saint-Martin-le-Bouillant
Début : 2025-12-06 09:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Dans le cadre du téléthon. Randonnée avec l’association Les Balades au Pays de Saint-Pois . Rendez-vous à 9h30 sur la place de l’église de St Martin-le-Bouillant. Balade ouverte à tous, prévoir tenue adaptée. Possibilité de restauration sur place. .
Saint-Martin-le-Bouillant 50800 Manche Normandie +33 2 33 59 91 77 j-f.jourdain@ozone.net
