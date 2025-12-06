Randonnée pédestre

Saint-Martin-le-Bouillant Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Dans le cadre du téléthon. Randonnée avec l’association Les Balades au Pays de Saint-Pois . Rendez-vous à 9h30 sur la place de l’église de St Martin-le-Bouillant. Balade ouverte à tous, prévoir tenue adaptée. Possibilité de restauration sur place. .

Saint-Martin-le-Bouillant 50800 Manche Normandie +33 2 33 59 91 77 j-f.jourdain@ozone.net

English : Randonnée pédestre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée pédestre Saint-Martin-le-Bouillant a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Villedieu-les-Poêles