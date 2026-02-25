Randonnée pédestre Saint-Maur
Randonnée pédestre Saint-Maur samedi 11 avril 2026.
Randonnée pédestre
Saint-Maur Cher
Randonnée de la gym
Le club de gym de Saint Maur organise une randonnée. 2 parcours 7 et 14 km. ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée. Départ entre 16h et 17h. Renseignements 06.25.97.09.79 .
Saint-Maur 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 6 25 97 09 79
English :
Gym Walk
