Randonnée pédestre Saint-Pardoux-Morterolles
Randonnée pédestre Saint-Pardoux-Morterolles dimanche 29 mars 2026.
Randonnée pédestre
Le Puy la Croix Saint-Pardoux-Morterolles Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Randonnée pédestre à la découverte du Puy la Croix, départ 14h.
Avec l’association Lou Chami Bourganiauds
Co-voiturage possible, rendez-vous à 13h30 à la gare routière de Bourganeuf.
Distance environ 11km.
Nos amis les chiens ne sont pas admis. .
Le Puy la Croix Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 39 44 61
English : Randonnée pédestre
