Randonnée pédestre

Le Puy la Croix Saint-Pardoux-Morterolles Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Randonnée pédestre à la découverte du Puy la Croix, départ 14h.

Avec l’association Lou Chami Bourganiauds

Co-voiturage possible, rendez-vous à 13h30 à la gare routière de Bourganeuf.

Distance environ 11km.

Nos amis les chiens ne sont pas admis. .

Le Puy la Croix Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 39 44 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Saint-Pardoux-Morterolles a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Creuse Sud Ouest