Randonnée pédestre Saint-Pierre-La-Noue 5 juillet 2025 07:00

Charente-Maritime

Randonnée pédestre Pré Bègue Saint-Pierre-La-Noue Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Venez participer à la rando organisé par la Société des fêtes.

Départ de 18h à 20h.

.

Pré Bègue

Saint-Pierre-La-Noue 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 81 17 sdf.marencennes@laposte.net

English :

Come and take part in the rando organized by the Société des fêtes.

Departure from 18h to 20h.

German :

Nehmen Sie an der Wanderung teil, die von der Société des fêtes organisiert wird.

Abfahrt von 18 Uhr bis 20 Uhr.

Italiano :

Partecipate alla passeggiata organizzata dalla Société des fêtes.

Partenza dalle 18 alle 20.

Espanol :

Venga a participar en el paseo organizado por la Société des fêtes.

Salida de 18h a 20h.

L’événement Randonnée pédestre Saint-Pierre-La-Noue a été mis à jour le 2025-06-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin