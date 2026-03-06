Randonnée pédestre Le Mesnilbus Saint-Sauveur-Villages

Randonnée pédestre

Le Mesnilbus Eglise Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Randonnée pédestre. Distance d’environ 8 à 10 km. Parking de l’église du Mesnilbus. .

Le Mesnilbus Eglise Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-03-06 par Coutances Tourisme