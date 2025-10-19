RANDONNÉE PÉDESTRE Saint-Thomas-de-Courceriers

RANDONNÉE PÉDESTRE Saint-Thomas-de-Courceriers dimanche 19 octobre 2025.

RANDONNÉE PÉDESTRE

Rdv place de l’église Saint-Thomas-de-Courceriers Mayenne

Début : 2025-10-19 14:00:00

Circuit d’environ 12 km, ouvert à tous.

Randonnée organisée par l’association « Animations et Randonnées Touristiques du Pays de Bais ».

Pot de l’amitié offert à la fin du circuit. Gratuit.

Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la randonnée. .

+33 6 37 73 89 82

English :

12 km circuit, open to all.

German :

Rundgang von etwa 12 km, für alle offen.

Italiano :

Un circuito di circa 12 km, aperto a tutti.

Espanol :

Un circuito de unos 12 km, abierto a todos.

