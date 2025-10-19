RANDONNÉE PÉDESTRE Saint-Thomas-de-Courceriers
RANDONNÉE PÉDESTRE Saint-Thomas-de-Courceriers dimanche 19 octobre 2025.
RANDONNÉE PÉDESTRE
Rdv place de l’église Saint-Thomas-de-Courceriers Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 14:00:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Circuit d’environ 12 km, ouvert à tous.
Randonnée organisée par l’association « Animations et Randonnées Touristiques du Pays de Bais ».
Pot de l’amitié offert à la fin du circuit. Gratuit.
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la randonnée. .
Rdv place de l’église Saint-Thomas-de-Courceriers 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 37 73 89 82
English :
12 km circuit, open to all.
German :
Rundgang von etwa 12 km, für alle offen.
Italiano :
Un circuito di circa 12 km, aperto a tutti.
Espanol :
Un circuito de unos 12 km, abierto a todos.
L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE Saint-Thomas-de-Courceriers a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons