Randonnée pédestre Sainte-Foy-de-Longas
samedi 5 décembre 2026 · Sainte-Foy-de-Longas
Informations pratiques
Sainte-Foy-de-Longas
Randonnée pédestre
Parking du village Sainte-Foy-de-Longas Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 09:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
L’association Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 10km.
Geste éco-citoyen : pensez à porter votre gobelet.
Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.
Pensez à votre confort de marche : chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo. .
Parking du village Sainte-Foy-de-Longas 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 13 77
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Sainte-Foy-de-Longas a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides