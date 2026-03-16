Randonnée pédestre

23 Rue Louis d’Eichthal Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Randonnée pédestre

Randonnée pédestre avec 3 circuits 6.9- 9,3 et 16.8 kms , départ devant la mairie, salle associative. Une collation sera servie à l’arrivée. Organisée par la municipalité. .

23 Rue Louis d’Eichthal Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 55 73 mairiestegenevieve45@wanadoo.fr

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English :

Hiking

L’événement Randonnée pédestre Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-16 par OT GATINAIS SUD