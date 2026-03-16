Randonnée pédestre Sainte-Geneviève-des-Bois
Randonnée pédestre Sainte-Geneviève-des-Bois dimanche 12 avril 2026.
Randonnée pédestre
23 Rue Louis d’Eichthal Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Randonnée pédestre
Randonnée pédestre avec 3 circuits 6.9- 9,3 et 16.8 kms , départ devant la mairie, salle associative. Une collation sera servie à l’arrivée. Organisée par la municipalité. .
23 Rue Louis d’Eichthal Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 55 73 mairiestegenevieve45@wanadoo.fr
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English :
Hiking
L’événement Randonnée pédestre Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-16 par OT GATINAIS SUD