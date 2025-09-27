Randonnée pédestre Sainte-Sévère-sur-Indre
Randonnée pédestre Sainte-Sévère-sur-Indre samedi 27 septembre 2025.
Randonnée pédestre
Place du Marché Sainte-Sévère-sur-Indre Indre
Randonnée pédestre de 8km au profit d’octobre rose.
Place du Marché Sainte-Sévère-sur-Indre 36160 Indre Centre-Val de Loire +33 6 33 11 88 56 faure.andre.marie-line@wanadoo.fr
English :
8km walk to raise funds for pink October.
German :
8 km lange Wanderung zu Gunsten des Rosa Oktobers.
Italiano :
Camminata di 8 km a favore dell’Ottobre Rosa.
Espanol :
Marcha de 8 km a beneficio de Octubre Rosa.
