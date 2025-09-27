Randonnée pédestre Sainte-Sévère-sur-Indre

Randonnée pédestre Sainte-Sévère-sur-Indre samedi 27 septembre 2025.

Place du Marché Sainte-Sévère-sur-Indre Indre

Tarif : – –

Début : 2025-09-27 08:30:00
Randonnée pédestre de 8 km au profit d’octobre rose. Départ sous la halle place du marché.   .

Place du Marché Sainte-Sévère-sur-Indre 36160 Indre Centre-Val de Loire +33 6 33 11 88 56  faure.andre.marie-line@wanadoo.fr

English :

8km walk to raise funds for pink October.

German :

8 km lange Wanderung zu Gunsten des Rosa Oktobers.

Italiano :

Camminata di 8 km a favore dell’Ottobre Rosa.

Espanol :

Marcha de 8 km a beneficio de Octubre Rosa.

