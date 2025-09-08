Randonnée pédestre Sarzay
Randonnée pédestre Sarzay dimanche 7 juin 2026.
Randonnée pédestre
Salle polyvalente Sarzay Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Randonnée pédestre avec parcours de 10 à 18km. Départs dès 7h30, de la salle polyvalente.
Randonnée pédestre avec parcours de 10 à 18km. Départs dès 7h30, de la salle polyvalente. .
Salle polyvalente Sarzay 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 6 18 21 66 74 josiane.dupuis0652@orange.fr
English :
Hiking trails from 10 to 18km. Departures from 7:30 am, from the multi-purpose hall.
German :
Wanderung mit Strecken von 10 bis 18 km. Abfahrt ab 7:30 Uhr von der Mehrzweckhalle.
Italiano :
Escursione a piedi con percorsi da 10 a 18 km. Partenza alle 7.30 dalla sala del villaggio.
Espanol :
Recorrido a pie con rutas de 10 a 18 km. Salida a las 7.30 h desde el ayuntamiento.
L’événement Randonnée pédestre Sarzay a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Pays de George Sand