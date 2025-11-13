Randonnée pédestre Salle communale Saussemesnil
Randonnée pédestre Salle communale Saussemesnil mercredi 23 décembre 2026.
Randonnée pédestre
Salle communale 1 Maison Guerotte Saussemesnil Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-23 14:00:00
fin : 2026-12-23
Date(s) :
2026-12-23
Dans une ambiance conviviale, nous empruntons les sentiers, balisés ou non, et partageons le plaisir de la randonnée.
Se sentir bien, découvrir autrement notre belle région du Cotentin, être au contact avec la nature, vivre de nouvelles sensations, pratiquer une activité à part, bref, nos motivations de randonneurs sont multiples !
Randonnée gratuite avec guide bénévole.
Environ 10 km 3h.
Rendez-vous devant la salle communale. .
Salle communale 1 Maison Guerotte Saussemesnil 50700 Manche Normandie +33 2 33 52 66 05
English : Randonnée pédestre
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée pédestre Saussemesnil a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Cotentin