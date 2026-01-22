Randonnée pédestre Sémelay
Randonnée pédestre Sémelay samedi 14 février 2026.
Randonnée pédestre
Le Vernet Sémelay Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 17:30:00
Date(s) :
2026-02-14
L’association Les Traîne-savates, randonneurs du Bazois, vous propose une randonnée de 11km environ. Rdv à 14h au Vernet, carrefour de Semelay. Prévoir de bonnes chaussures de marche. .
Le Vernet Sémelay 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Sémelay a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Rives du Morvan