Arrènes

Randonnée Pédestre Semi Nocturne

Mairie Arrènes Creuse

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Circuit de 8,5 kms, à l’arrivée (vers 23h 00) soupe à l’oignon,

Lampe frontale conseillée,

Tarif 7 €uros .

Mairie Arrènes 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 55 22 17 m.leprieur@numericable.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée Pédestre Semi Nocturne

L’événement Randonnée Pédestre Semi Nocturne Arrènes a été mis à jour le 2026-05-22 par Creuse Tourisme