Randonnée Pédestre Semi Nocturne Arrènes
Randonnée Pédestre Semi Nocturne Arrènes samedi 13 juin 2026.
Arrènes
Randonnée Pédestre Semi Nocturne
Mairie Arrènes Creuse
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Circuit de 8,5 kms, à l’arrivée (vers 23h 00) soupe à l’oignon,
Lampe frontale conseillée,
Tarif 7 €uros .
Mairie Arrènes 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 55 22 17 m.leprieur@numericable.com
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English : Randonnée Pédestre Semi Nocturne
L’événement Randonnée Pédestre Semi Nocturne Arrènes a été mis à jour le 2026-05-22 par Creuse Tourisme
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