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Randonnée Pédestre Semi Nocturne Arrènes

Randonnée Pédestre Semi Nocturne Arrènes

Randonnée Pédestre Semi Nocturne Arrènes samedi 13 juin 2026.

Adresse : Mairie

Ville : 23210 Arrènes

Département : Creuse

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 7 7 Tarif de base plein tarif

Arrènes

Randonnée Pédestre Semi Nocturne

Mairie Arrènes Creuse

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Circuit de 8,5 kms, à l’arrivée (vers 23h 00) soupe à l’oignon,
Lampe frontale conseillée,
Tarif 7 €uros   .

Mairie Arrènes 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 55 22 17  m.leprieur@numericable.com

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English : Randonnée Pédestre Semi Nocturne

L’événement Randonnée Pédestre Semi Nocturne Arrènes a été mis à jour le 2026-05-22 par Creuse Tourisme

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