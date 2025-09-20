Randonnée pédestre semi nocturne Champigné Les Hauts-d’Anjou

Randonnée pédestre semi nocturne Champigné Les Hauts-d’Anjou samedi 20 septembre 2025.

Randonnée pédestre semi nocturne

Champigné 5 Rue Chantelune Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 18:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Randonnée semi nocturne organisée à Champigné, le samedi 20 septembre 2025, à partir de 18h30.

Au départ de l’école Saint-François Xavier, randonnée organisée en semi nocturne pour un parcours de 9km.

Pendant le parcours, des haltes gourmandes seront proposées avec des produits locaux salés et sucrés.

Sur réservation avant le 13/09 .

Champigné 5 Rue Chantelune Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 87 30 80 61

English :

Semi-night hike in Champigné, Saturday September 20, 2025, starting at 6.30pm.

German :

Halbnächtliche Wanderung in Champigné am Samstag, den 20. September 2025, ab 18:30 Uhr.

Italiano :

Camminata seminotturna organizzata a Champigné sabato 20 settembre 2025, con partenza alle 18.30.

Espanol :

Marcha semi nocturna organizada en Champigné el sábado 20 de septiembre de 2025, a partir de las 18.30 horas.

L’événement Randonnée pédestre semi nocturne Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme Anjou bleu