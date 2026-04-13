Saint-Avit

Randonnée pédestre semi-nocturne

Le bourg Saint-Avit Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Marche semi nocturne le samedi 11 juillet. Parcours de 9 ou 12km.

Apéro/Entrée/Plat/dessert.

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Le bourg Saint-Avit 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 40 90 93 pasquiermickael@sfr.fr

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English : Randonnée pédestre semi-nocturne

Semi-night walk on Saturday 13 July.

Aperitif/main course/dessert.

L’événement Randonnée pédestre semi-nocturne Saint-Avit a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Sud Charente