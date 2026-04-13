Randonnée pédestre semi-nocturne Saint-Avit
Randonnée pédestre semi-nocturne Saint-Avit samedi 11 juillet 2026.
Saint-Avit
Randonnée pédestre semi-nocturne
Le bourg Saint-Avit Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Marche semi nocturne le samedi 11 juillet. Parcours de 9 ou 12km.
Apéro/Entrée/Plat/dessert.
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Le bourg Saint-Avit 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 40 90 93 pasquiermickael@sfr.fr
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English : Randonnée pédestre semi-nocturne
Semi-night walk on Saturday 13 July.
Aperitif/main course/dessert.
L’événement Randonnée pédestre semi-nocturne Saint-Avit a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Sud Charente