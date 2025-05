Randonnée pédestre semi-nocturne – Route de Candé Vallons-de-l’Erdre, 7 juin 2025 18:30, Vallons-de-l'Erdre.

Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-06-07 18:30:00

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Randonnée pédestre semi-nocturne de 9 ou 13 kms avec étapes gourmandes, organisée par le Comité des Fêtes.

Randonnée pédestre semi-nocturne de 9 ou 13 kms avec des étapes gourmandes, organisée par le Comité des Fêtes à Vallons-de-l'Erdre (Freigné).

Inscription et réservation par téléphone. .

Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 41 92 01 47

English :

9 or 13 km semi-nocturnal walk with gourmet stages, organized by the Comité des Fêtes.

German :

Halbnächtliche Wanderung von 9 oder 13 kms mit Gourmet-Etappen, organisiert vom Festkomitee.

Italiano :

Camminata seminotturna di 9 o 13 km con tappe gastronomiche, organizzata dal Comité des Fêtes.

Espanol :

Paseo seminocturno de 9 o 13 km con etapas gastronómicas, organizado por el Comité des Fêtes.

L’événement Randonnée pédestre semi-nocturne Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-05-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis