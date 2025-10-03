Randonnée pédestre semi-nocturne Route de Candé Vallons-de-l’Erdre
Randonnée pédestre semi-nocturne Route de Candé Vallons-de-l’Erdre samedi 13 juin 2026.
Vallons-de-l’Erdre
Randonnée pédestre semi-nocturne
Route de Candé Parking de la Salle des Sports Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Randonnée pédestre semi-nocturne de 8 ou 13 kms avec étapes gourmandes, organisée par le Comité des Fêtes.
Randonnée pédestre semi-nocturne de 8 ou 13 kms avec des étapes gourmandes, organisée par le Comité des Fêtes à Vallons-de-l’Erdre (Freigné).
Inscription et réservation par téléphone.
Tarifs sur réservation
adultes 8€
enfants 5E (jusqu’à 10 ans)
Hors réservation
adultes 10€
enfants 5€ (jusqu’à 10 ans) .
Route de Candé Parking de la Salle des Sports Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 41 92 01 47
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English :
8 or 13 km semi-nocturnal walk with gourmet stages, organized by the Comité des Fêtes.
L’événement Randonnée pédestre semi-nocturne Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-05-16 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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