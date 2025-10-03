Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée pédestre semi-nocturne Route de Candé Vallons-de-l’Erdre

Randonnée pédestre semi-nocturne Route de Candé Vallons-de-l’Erdre samedi 13 juin 2026.

Lieu : Route de Candé

Adresse : Parking de la Salle des Sports

Ville : 44540 Vallons-de-l'Erdre

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 5 5

Vallons-de-l’Erdre

Randonnée pédestre semi-nocturne

Route de Candé Parking de la Salle des Sports Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Randonnée pédestre semi-nocturne de 8 ou 13 kms avec étapes gourmandes, organisée par le Comité des Fêtes.
Randonnée pédestre semi-nocturne de 8 ou 13 kms avec des étapes gourmandes, organisée par le Comité des Fêtes à Vallons-de-l’Erdre (Freigné).

Inscription et réservation par téléphone.

Tarifs sur réservation
adultes 8€
enfants 5E (jusqu’à 10 ans)
Hors réservation
adultes 10€
enfants 5€ (jusqu’à 10 ans)   .

Route de Candé Parking de la Salle des Sports Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 41 92 01 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

8 or 13 km semi-nocturnal walk with gourmet stages, organized by the Comité des Fêtes.

L’événement Randonnée pédestre semi-nocturne Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-05-16 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

À voir aussi à Vallons-de-l'Erdre (Loire-Atlantique)