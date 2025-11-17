Randonnée pédestre Parking de la salle des fêtes Sermages
Randonnée pédestre Parking de la salle des fêtes Sermages lundi 17 novembre 2025.
Randonnée pédestre
Parking de la salle des fêtes Le Bourg Sermages Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-17 14:00:00
fin : 2025-11-17 17:00:00
2025-11-17
Randonnée organisée par l’association Les Traîne-savates. Départ du parking de la salle des fêtes pour une randonnée de 8km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche .
+33 6 83 27 52 23
