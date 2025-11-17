Randonnée pédestre Parking de la salle des fêtes Sermages

Randonnée pédestre

Parking de la salle des fêtes Le Bourg Sermages Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-11-17 14:00:00

fin : 2025-11-17 17:00:00

2025-11-17

Randonnée organisée par l’association Les Traîne-savates. Départ du parking de la salle des fêtes pour une randonnée de 8km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche .

Parking de la salle des fêtes Le Bourg Sermages 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23

