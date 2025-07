Randonnée pédestre « Si la Ribeyre vous était contée Villeneuve-d’Allier

Randonnée pédestre « Si la Ribeyre vous était contée Villeneuve-d’Allier dimanche 20 juillet 2025.

Randonnée pédestre « Si la Ribeyre vous était contée

Villeneuve-d’Allier Haute-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Rando + repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 09:30:00

fin : 2025-07-20 17:00:00

Date(s) :

2025-07-20

Randonnée Pédestre de 12 km, organisé par l’association « Mémoire et traditions rurales ».

.

Villeneuve-d’Allier 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57

English :

12 km hike, organized by the « Mémoire et traditions rurales » association.

German :

Wanderung von 12 km, organisiert vom Verein « Mémoire et traditions rurales » (Erinnerung und ländliche Traditionen).

Italiano :

Passeggiata di 12 km, organizzata dall’associazione « Mémoire et traditions rurales ».

Espanol :

Marcha de 12 km, organizada por la asociación « Mémoire et traditions rurales ».

L’événement Randonnée pédestre « Si la Ribeyre vous était contée Villeneuve-d’Allier a été mis à jour le 2025-06-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier