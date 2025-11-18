Randonnée pédestre solidaire Rouessé-Vassé

Randonnée pédestre solidaire

Dans le but d’aider la population à Kinkala (Congo) dans les domaines de la santé, de l’éducation et du développement, l’Association France Congo Brazzaville organise plusieurs randonnées pédestres solidaires.

Les circuits font en moyenne 6 à 8 kilomètres et sont accessibles à tous.

En plus de (re)découvrir notre belle campagne, à chaque étape, vous trouverez des expositions, vente d’objets d’artisanat, projection vidéo, contes traditionnels du Congo…

L’étape de Rouessé-Vassé aura lieu le samedi 18 octobre 2025

⌚- 14h RDV Salle multi-activité (près du terrain de football)

-14h30 départ Circuit du patrimoine de Rouessé-Vassé découverte des lavoirs, de l’église, du plan d’eau, de la chapelle Saint-Mathurin, du pont de la Cassine, du moulin, du colombier, du château

-17h30 Animation à la Maison pour tous, verre de l’amitié offert par la commune

☎ Plus d’informations 06.78.70.57.95 ou fcbrazza@bbox.fr

TARIFS

Participation de solidarité une étape 5€

3 étapes et plus 15€ .

Rouessé-Vassé 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 70 57 95 fcbrazza@bbox.fr

