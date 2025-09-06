Randonnée Pédestre suivi d’un repas! Montignac-le-Coq
Randonnée Pédestre suivi d’un repas! Montignac-le-Coq samedi 6 septembre 2025.
Randonnée Pédestre suivi d’un repas!
Salle des fêtes Montignac-le-Coq Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 17:30:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Le Comité des Fêtes vous propose une randonnée pédestre de 8km suivi d’un repas.
.
Salle des fêtes Montignac-le-Coq 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 01 07 16
English :
The Comité des Fêtes proposes an 8km hike followed by a meal.
German :
Das Festkomitee bietet Ihnen eine 8 km lange Wanderung mit anschließendem Essen an.
Italiano :
Il Comité des Fêtes organizza una passeggiata di 8 km seguita da un pranzo.
Espanol :
El Comité de Fiestas organiza una marcha de 8 km seguida de una comida.
L’événement Randonnée Pédestre suivi d’un repas! Montignac-le-Coq a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme du Sud Charente