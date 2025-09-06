Randonnée Pédestre suivi d’un repas! Montignac-le-Coq

Salle des fêtes Montignac-le-Coq Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-09-06 17:30:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Le Comité des Fêtes vous propose une randonnée pédestre de 8km suivi d’un repas.

Salle des fêtes Montignac-le-Coq 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 01 07 16

English :

The Comité des Fêtes proposes an 8km hike followed by a meal.

German :

Das Festkomitee bietet Ihnen eine 8 km lange Wanderung mit anschließendem Essen an.

Italiano :

Il Comité des Fêtes organizza una passeggiata di 8 km seguita da un pranzo.

Espanol :

El Comité de Fiestas organiza una marcha de 8 km seguida de una comida.

