Randonnée pédestre Place de la Mairie Suizy-le-Franc

Randonnée pédestre

Place de la Mairie Centre Village Suizy-le-Franc Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Tout public

Chaussez vos baskets et partez à la découverte des environs de Suizy-le-Franc, le dimanche 26 avril 2026!

Trois parcours sont proposés pour s’adapter à tous les niveaux 6, 13 et 20 km environ. Et pour couronner le tout, un barbecue géant vous attend à l’arrivée ! .

Place de la Mairie Centre Village Suizy-le-Franc 51270 Marne Grand Est +33 6 33 35 52 40

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Suizy-le-Franc a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne