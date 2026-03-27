Randonnée pédestre Place de la Mairie Suizy-le-Franc
Randonnée pédestre Place de la Mairie Suizy-le-Franc dimanche 26 avril 2026.
Randonnée pédestre
Place de la Mairie Centre Village Suizy-le-Franc Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Tout public
Chaussez vos baskets et partez à la découverte des environs de Suizy-le-Franc, le dimanche 26 avril 2026!
Trois parcours sont proposés pour s’adapter à tous les niveaux 6, 13 et 20 km environ. Et pour couronner le tout, un barbecue géant vous attend à l’arrivée ! .
Place de la Mairie Centre Village Suizy-le-Franc 51270 Marne Grand Est +33 6 33 35 52 40
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Suizy-le-Franc a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne