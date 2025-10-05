Randonnée pédestre sur les chemins mouliniers Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Randonnée pédestre sur les chemins mouliniers de Castelnau-Montratier à Sainte-Alauzie. Parcours de 12 km environ, ponctué de découvertes patrimoniales autour de trois moulins. Adaptable selon les capacités des participants.
Apéritif offert au retour.
Repas traditionnel en option à 13h.
Réservation avant le 1er octobre par téléphone ou mail. .
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 44 01 56 57 moulindeboisse@gmail.com
English :
Walk organized by the Association des amis des moulins de Boisse et du canton (AMBC).
Hike along the mill paths from Castelnau-Montratier to Sainte-Alauzie
German :
Wanderung, die von der Association des amis des moulins de Boisse et du canton (AMBC) organisiert wird.
Wanderung auf den Mühlenwegen von Castelnau-Montratier nach Sainte-Alauzie
Italiano :
Passeggiata organizzata dall’Association des amis des moulins de Boisse et du canton (AMBC).
Passeggiata lungo i sentieri dei mulini da Castelnau-Montratier a Sainte-Alauzie
Espanol :
Marcha organizada por la Association des amis des moulins de Boisse et du canton (AMBC).
Paseo por los caminos de los molinos de Castelnau-Montratier a Sainte-Alauzie
