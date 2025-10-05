Randonnée pédestre sur les chemins mouliniers Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-10-05 08:45:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Randonnée pédestre sur les chemins mouliniers de Castelnau-Montratier à Sainte-Alauzie

Randonnée pédestre sur les chemins mouliniers de Castelnau-Montratier à Sainte-Alauzie. Parcours de 12 km environ, ponctué de découvertes patrimoniales autour de trois moulins. Adaptable selon les capacités des participants.

Apéritif offert au retour.

Repas traditionnel en option à 13h.

Réservation avant le 1er octobre par téléphone ou mail. .

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 44 01 56 57 moulindeboisse@gmail.com

English :

Walk organized by the Association des amis des moulins de Boisse et du canton (AMBC).

Hike along the mill paths from Castelnau-Montratier to Sainte-Alauzie

German :

Wanderung, die von der Association des amis des moulins de Boisse et du canton (AMBC) organisiert wird.

Wanderung auf den Mühlenwegen von Castelnau-Montratier nach Sainte-Alauzie

Italiano :

Passeggiata organizzata dall’Association des amis des moulins de Boisse et du canton (AMBC).

Passeggiata lungo i sentieri dei mulini da Castelnau-Montratier a Sainte-Alauzie

Espanol :

Marcha organizada por la Association des amis des moulins de Boisse et du canton (AMBC).

Paseo por los caminos de los molinos de Castelnau-Montratier a Sainte-Alauzie

