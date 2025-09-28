Randonnée pédestre Sur les traces de Raboliot Brinon-sur-Sauldre

Randonnée pédestre Sur les traces de Raboliot

Brinon-sur-Sauldre Cher

Venez découvrir les lieux où vivait le braconnier étangs, faune et flore de Brinon-sur-Sauldre ainsi que le canal de la Sauldre.

La randonnée pédestre est organisée par la Maison de la forêt et de ses habitants au pays de RABOLIOT.

Deux circuits 6km et 14 km

Départ sous le kiosque, entre la Mairie et l’église, de 7h30 à 10h

Tarif randonnée gratuite .

Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 29 44 33

English :

Come and discover the places where the poacher lived: ponds, fauna and flora of Brinon-sur-Sauldre and the Sauldre canal.

German :

Entdecken Sie die Orte, an denen der Wilderer lebte: Teiche, Fauna und Flora von Brinon-sur-Sauldre sowie den Kanal der Sauldre.

Italiano :

Venite a scoprire i luoghi dove viveva il bracconiere: gli stagni, la fauna e la flora di Brinon-sur-Sauldre e il canale di Sauldre.

Espanol :

Venga a descubrir los lugares donde vivió el cazador furtivo: los estanques, la fauna y la flora de Brinon-sur-Sauldre y el canal de Sauldre.

