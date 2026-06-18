Randonnée pédestre Syam
Randonnée pédestre Syam dimanche 12 juillet 2026.
Syam
Randonnée pédestre
Départ salle des fêtes Syam Jura
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
6ème édition.
Randonnées 5 km (facile), 9 km (330D+), 13 km (590D+, marcheurs confirmés, avec ravittaillement).
Départs 5 et 9 km, de 8h à 10h 13 km, de 8h à 9h30.
Repas et buvette à l’arrivée, salle des fêtes de Syam.
Inscription sur place.
Annulé en cas de pluie.
Organisée par l’Éveil Syamois. .
Départ salle des fêtes Syam 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 83 89 14
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Syam a été mis à jour le 2026-06-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA