Syam

Randonnée pédestre

Départ salle des fêtes Syam Jura

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

6ème édition.

Randonnées 5 km (facile), 9 km (330D+), 13 km (590D+, marcheurs confirmés, avec ravittaillement).

Départs 5 et 9 km, de 8h à 10h 13 km, de 8h à 9h30.

Repas et buvette à l’arrivée, salle des fêtes de Syam.

Inscription sur place.

Annulé en cas de pluie.

Organisée par l’Éveil Syamois. .

Départ salle des fêtes Syam 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 83 89 14

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Syam a été mis à jour le 2026-06-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA