Randonnée pédestre Tamnay-en-Bazois
Randonnée pédestre Tamnay-en-Bazois lundi 8 décembre 2025.
Randonnée pédestre
Le Trait Tamnay-en-Bazois Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-08 14:00:00
fin : 2025-12-08 17:00:00
Date(s) :
2025-12-08
Randonnée pédestre organisée par l’association les Traîne-Savates. Départ à 14h depuis le parking près du ruisseau le Trait pour une randonnée de 5km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche. Infos au 06 83 27 52 23 .
Le Trait Tamnay-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23
