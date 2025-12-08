Randonnée pédestre Tamnay-en-Bazois

Randonnée pédestre

Randonnée pédestre organisée par l’association les Traîne-Savates. Départ à 14h depuis le parking près du ruisseau le Trait pour une randonnée de 5km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche. Infos au 06 83 27 52 23 .

Le Trait Tamnay-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23

