Randonnée pédestre Parking près du Trait Tamnay-en-Bazois
Randonnée pédestre Parking près du Trait Tamnay-en-Bazois lundi 30 mars 2026.
Randonnée pédestre
Parking près du Trait Le bourg Tamnay-en-Bazois Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 14:30:00
fin : 2026-03-30 17:00:00
Date(s) :
2026-03-30
Organisée par les Traîne-Savates du Bazois.
Départ à 14h vers le Trait pour une randonnée de 5 km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche. Infos au 06 83 27 52 23. Covoiturage possible à 13h45 devant la MJC de Châtillon-en-Bazois .
Parking près du Trait Le bourg Tamnay-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Tamnay-en-Bazois a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Rives du Morvan