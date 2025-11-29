Randonnée Pédestre TÉLÉTHON Rue Jean de Bourbon Yssingeaux
Randonnée Pédestre TÉLÉTHON Rue Jean de Bourbon Yssingeaux samedi 29 novembre 2025.
Randonnée Pédestre TÉLÉTHON
Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
minimum
Début : 2025-11-29 16:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Randonnée proposée par l’association Croq’Sentiers. 2 circuits prévus (10 km et 14 km) au départ du Foyer Rural. Participation 5 € minimum
.
Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 37 69 14
English :
Walk proposed by the Croq’Sentiers association. 2 circuits (10 km and 14 km) departing from the Foyer Rural. Participation: 5 ? minimum
German :
Von der Vereinigung Croq’Sentiers angebotene Wanderung. 2 vorgesehene Strecken (10 km und 14 km) ab dem Foyer Rural. Teilnahme: mindestens 5 ?
Italiano :
Camminata organizzata dall’associazione Croq’Sentiers. 2 circuiti (10 km e 14 km) con partenza dal Foyer Rural. Partecipazione minima: 5 ?
Espanol :
Marcha organizada por la asociación Croq’Sentiers. 2 circuitos (10 km y 14 km) con salida desde el Foyer Rural. Participación mínima: 5€
