Randonnée pédestre Devant l’église Ternant
Randonnée pédestre Devant l’église Ternant lundi 27 avril 2026.
Randonnée pédestre
Devant l’église 25 Lieu-dit Le Bourg Ternant Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 14:30:00
fin : 2026-04-27 17:30:00
Date(s) :
2026-04-27
Organisée par les Traîne-Savates du Bazois.
Départ à 14h30 depuis l’église de Ternant pour une randonnée de 8 km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche. Infos au 06 83 27 52 23. .
Devant l’église 25 Lieu-dit Le Bourg Ternant 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Ternant a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Rives du Morvan
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