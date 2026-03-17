Randonnée pédestre Thénioux
Randonnée pédestre Thénioux samedi 30 mai 2026.
Randonnée pédestre
Thénioux Cher
Tarif : 17 – 17 – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Organisée par les Diables verts de Thénioux-Méry. Circuit de 8 km
17 .
Thénioux 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 99 78 75 32
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English :
Organized by the Diables verts de Thénioux-Méry. 8 km circuit
L’événement Randonnée pédestre Thénioux a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de VIERZON