Randonnée pédestre Mairie Tintury

Randonnée pédestre

Mairie Le Bourg Tintury Nièvre

Début : 2025-09-29 14:30:00

fin : 2025-09-29 16:30:00

2025-09-29

Randonnée pédestre organisée par les Traîne-Savates.

Départ à 14h30 de la mairie pour une randonnée de 5 km environ.

Prévoir de bonnes chaussures de marche. Infos au 06 83 27 52 23. .

Mairie Le Bourg Tintury 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23

