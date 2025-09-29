Randonnée pédestre Mairie Tintury
Randonnée pédestre Mairie Tintury lundi 29 septembre 2025.
Randonnée pédestre
Mairie Le Bourg Tintury Nièvre
Début : 2025-09-29 14:30:00
fin : 2025-09-29 16:30:00
2025-09-29
Randonnée pédestre organisée par les Traîne-Savates.
Départ à 14h30 de la mairie pour une randonnée de 5 km environ.
Prévoir de bonnes chaussures de marche. Infos au 06 83 27 52 23. .
Mairie Le Bourg Tintury 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23
