Randonnée pédestre Lieu-dit Grond Tintury

Randonnée pédestre

Lieu-dit Grond Hameau de Grond Tintury Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 17:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Organisée par les Traîne-Savates du Bazois.

Départ à 14h30 de l’intersection de Grond, commune de Tintury, pour une randonnée de 12km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche. Infos au 06 83 27 52 23. .

Lieu-dit Grond Hameau de Grond Tintury 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Tintury a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Rives du Morvan