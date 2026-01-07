Randonnée pédestre Lieu-dit Grond Tintury
Randonnée pédestre Lieu-dit Grond Tintury samedi 11 avril 2026.
Randonnée pédestre
Lieu-dit Grond Hameau de Grond Tintury Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-11 17:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Organisée par les Traîne-Savates du Bazois.
Départ à 14h30 de l’intersection de Grond, commune de Tintury, pour une randonnée de 12km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche. Infos au 06 83 27 52 23. .
Lieu-dit Grond Hameau de Grond Tintury 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Tintury a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Rives du Morvan